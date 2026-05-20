Світ

Сі зустрів Путіна з військовим оркестром і пишною церемонією

Переговори були як за участі усієї делегації, так і в коротшому форматі. 

Сі зустрів Путіна з військовим оркестром і пишною церемонією
Владімір Путін у Пекіні
Фото: Anadolu

Лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав російського президента Владіміра Путіна у Пекіні. Після помпезної церемонії зустрічі вони пішли на перемовини до Великої зали народних зборів, пише The Guardian.

На церемонії був військовий оркестр і шикування військових. Діти розмахували російськими й китайськими прапорами. 

Переговори між Сі Цзіньпіном та Путіним розпочалися з коротшої "зустрічі у вузькому форматі", участь в якій брала менша кількість делегатів. Після цього Сі і Путін провели "зустріч у широкому форматі" зі своїми делегаціями. Очікується, що міністр закордонних справ Китаю Ван І, який вітав Путіна, коли той приземлився до Пекіна у вівторок увечері, також проведе переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Сі у вступному слові заявив, що дві країни повинні допомагати одна одній у національному розвитку та відродженні, додавши, що світ ризикує повернутися до "закону джунглів", передають державні медіа. 

У своєму вступному слові Путін високо оцінив відносини між країнами як безпрецедентний рівень, заявивши, що Москва залишається "надійним постачальником енергії" попри тривалу кризу на Близькому Сході. Путін також запросив Сі відвідати Росію наступного року.

  • Минулого разу Путін літав до Китаю восени 2025. Тоді вони з Сі домовилися побудувати новий газопровід через Монголію – "Сила Сибіру 2". За інформацією Bloomberg і Reuters, на нинішній зустрічі Путін намагатиметься домовитися про ціноутворення на газ для цього газопроводу. 
