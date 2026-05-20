Санду закликала до відкриття усіх кластерів переговорів про вступ Молдови в ЄС

Молдова йде "пакетом" з Україною, тому переговорний процес має бути синхронізований.

Мая Санду у Страсбурзі, 2025 рік
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду під час візиту до Страсбурга, де засідає Європарламент, наголосила на готовності її країни розпочати переговори про вступ в ЄС за усіма шістьма кластерами.

Як пише Newsmaker, політикиня визнала, що у Молдови попереду ще багато роботи, проте держава чекає на дозвіл від Брюсселя рухатися далі назустріч євроінтеграції.

Молдова, як і Україна, отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу 23 червня 2022 року. У грудні 2023 року Європейська рада узгодила початок перемовин з обома країнами, проте за понад два роки не було відкрито навіть кластер "Основи", з якого, за правилами ЄС, мають розпочинатися та яким завершуватися переговори про вступ. 

Україна та Молдова у планах європейських чиновників йдуть "пакетом", тож усі рішення щодо наближення країн до членства в ЄС ухвалюються синхронно. Єврокомісарка із питань розширення Марта Кос стверджує, що перший кластер у перемовинах про вступ буде відкрито у червні, ще до завершення головування Кіпру в ЄС. Інші ж розділи нібито почнуть обговорювати у липні.  

Проте у ЗМІ з'являлася інформація, що дві країни - Польща та Франція - наразі виступають проти того, щоб для України, а відповідно й Молдови, відкривали більше одного кластеру.

