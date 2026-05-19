Генерал НАТО запевнив, що Україна продовжує отримувати американську зброю та ракети для ППО через PURL

Усе, за що заплатили союзники, уже надходить в Україну, сказав Гринкевич.

головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич
Фото: Facebook/The Joint Staff

Для України триває закупівля американської зброї та боєприпасів у межах механізму PURL. 

Про це заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, передає «Європейська правда».

Гринкевич додав, що Україна отримає всі обіцяні американські ракети. За його словами, усе, за що заплатили союзники, уже надходить в Україну, включно з критично важливими перехоплювачами для ППО.

Генерал наголосив, що Україна потребує постійної та передбачуваної допомоги від партнерів.

Саме тому підтримка через цей перелік та будь-які інші інструменти залишається критично важливою. Гринкевич додав, що інвестиції в Україну не лише захищають її населення та інфраструктуру, а й є інвестицією у європейську безпеку.

  • Схема PURL передбачає закупівлю озброєння виробництва США за кошти країн НАТО та інших союзників для потреб ЗСУ. 
  • Днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про повну відсутність затримок із постачанням озброєння зі США в рамках PURL.
  • Такі побоювання виникли після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану. Україна і союзники побоювалися, що Штати перенаправлять зброю на свої операції.
