У Іспанії затримали сина засновника мережі Mango. Йому можуть оголосити підозру у вбивстві свого батька

Розслідування залишається засекреченим. 71-річний Ісак Андік загинув у грудні 2024 року, впавши з висоти понад 100 метрів під час походу в гори Монсеррат. У той момент поруч із ним був лише старший син Джонатан. 

Засновника мережі магазинів Mango Ісак Андік
Фото: EPA/UPG

У іспанській Каталонії поліція затримала Джонатана Андіка — старшого сина засновника компанії Mango Ісака Андіка — у межах розслідування смерті бізнесмена, який загинув у грудні 2024 року під час прогулянки в горах Монсеррат поблизу Барселони, пише El País. 

Поліція вважає Джонатана Андіка підозрюваним у можливому вбивстві батька. Після затримання його мають доправити до суду в місті Мартурель, де суддя допитає його як фігуранта справи. 

71-річний Ісак Андік загинув 14 грудня 2024 року, впавши з висоти понад 100 метрів під час походу в гори Монсеррат. У той момент поруч із ним був лише Джонатан — старший із трьох дітей підприємця. Спочатку правоохоронці розглядали інцидент як нещасний випадок, однак згодом змінили версію після виявлених суперечностей у свідченнях сина.

За даними слідства, поліція ще з жовтня минулого року підозрювала Джонатана Андіка у причетності до смерті батька. Слідчі також вилучили його мобільний телефон для аналізу повідомлень та можливих мотивів. Крім того, правоохоронці встановили, що за кілька днів до трагедії Джонатан уже відвідував місце, де загинув його батько. Захист стверджує, що він нібито готував майбутню поїздку.

Іспанські медіа також пишуть, що стосунки між батьком і сином були напруженими через управління компанією. У 2014 році Ісак Андік передав керівництво Mango старшому сину, однак уже за рік повернувся до управління бізнесом через проблеми в роботі компанії.

Після смерті бізнесмена між членами родини також виникла суперечка щодо спадщини. За останнім заповітом, підписаним у 2023 році, статки Ісака Андіка мали бути порівну розподілені між трьома дітьми. За оцінкою Forbes, на момент смерті він був найбагатшою людиною Каталонії зі статками близько 4,5 млрд доларів.

