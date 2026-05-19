Національний суд Іспанії звинуватив колишнього прем'єра країни у відмиванні грошей

Хосе Луїс Родрігес Сапатеро є одним з найближчих союзників чинного голови іспанського уряду.

Національний суд Іспанії звинуватив колишнього прем'єр-міністра Іспанії Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро у відмиванні грошей.

Про це повідомляє Politico.

Його також обвинуватили у зловживанні впливом та інших кримінальних злочинах, скоєних у зв'язку з виділенням з виділенням 53 мільйонів євро фінансової допомоги для порятунку авіакомпанії “Plus Ultra”.

У своїй заяві суд підтвердив, що співробітники Підрозділу економічних та фіскальних злочинів Національної поліції провели рейди в офісах колишнього прем'єр-міністра, а також проведуть обшуки в будівлях, що належать трьом неназваним компаніям. 

Суд зобов'язав колишнього лідера Соціалістичної партії дати свідчення 2 червня.

Сапатеро заперечував отримання будь-яких платежів від “Plus Ultra” або скоєння будь-яких правопорушень.

Обвинувальний акт є серйозним ударом для нинішнього прем'єр-міністра Педро Санчеса, який переживає низку поразок на ключових регіональних виборах. Хоча колишній лідер Соціалістичної партії, який керував Іспанією з 2004 по 2011 рік, спочатку не був одним із ключових прихильників Санчеса, в останні роки він став його головним союзником.

