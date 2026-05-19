Швеція придбає чотири нові фрегати у французької компанії Naval Group у межах масштабної угоди

Шведський уряд оголосив про угоду щодо придбання чотирьох нових фрегатів для свого флоту у французької компанії Naval Group, повідомляє DW.

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що Стокгольм придбає чотири нові фрегати в рамках дуже великої міжнародної оборонно-промислової угоди.

“Це потроєння можливостей протиповітряної оборони Швеції проти сьогоднішнього рівня”, – сказав він.

Крістерссон назвав угоду “однією з найбільших шведських інвестицій в оборону з моменту появи винищувача Gripen у 1980-х роках”.

Перша поставка має відбутися до 2030 року, а решта три – до 2035 року.

Швеція очікує, що кожен корабель коштуватиме “трохи більше 10 мільярдів” шведських крон (приблизно 0,9 мільярда євро), залежно від конкретних систем озброєння на борту.

Загалом сума перевищить 3,5 мільярда євро, але цифри наразі лише попередні, зазначили в уряді.

Однієї з вимог було оснащення кораблів таким чином, щоб на них можна було використовувати кілька видів зброї, розроблених у Швеції, зокрема компанії Saab.