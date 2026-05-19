Філіппіни, ймовірно, будуть втягнуті в будь-який конфлікт щодо Тайваню через близькість країни до острова, на яку претендує Китай.

Про це заявив президент Фердинанд Маркос-молодший, повідомляє Bloomberg.

“Філіппіни не мають вибору, тому що Тайвань розташований так близько до Філіппін”, – сказав Маркос в інтерв'ю японським ЗМІ в Манілі.

Він додав, що майже 200 000 громадян Філіппін живуть і працюють на Тайвані.

Коментарі лідера Філіппін прозвучали напередодні державного візиту до Японії наступного тижня, де він зустрінеться з прем'єр-міністеркою Санае Такаїчі для обговорення співпраці у сфері безпеки.

Такаїчі наприкінці минулого року коментувала втягування Токіо у конфлікт навколо Тайваню, що спричинило глибокий дипломатичний розрив з Китаєм.

Тайвань відіграє центральну роль у геополітичних та економічних пріоритетах Азії, будучи провідним світовим виробником високотехнологічних напівпровідників. Пекін заявив, що має намір “зрештою їх контролювати”.

Хоча США не підтримують незалежність острова, вони виступають проти “односторонніх змін статус-кво” та давно продають зброю Тайбею для стримування будь-якої агресії.