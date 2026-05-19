Світ

Філіппіни, ймовірно, будуть втягнуті в будь-який конфлікт щодо Тайваню, – президент Маркос

Азійська країна розташована дуже близько до острова.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший
Фото: EPA/UPG

Філіппіни, ймовірно, будуть втягнуті в будь-який конфлікт щодо Тайваню через близькість країни до острова, на яку претендує Китай.

Про це заявив президент Фердинанд Маркос-молодший, повідомляє Bloomberg.

“Філіппіни не мають вибору, тому що Тайвань розташований так близько до Філіппін”, – сказав Маркос в інтерв'ю японським ЗМІ в Манілі.

Він додав, що майже 200 000 громадян Філіппін живуть і працюють на Тайвані.

Коментарі лідера Філіппін прозвучали напередодні державного візиту до Японії наступного тижня, де він зустрінеться з прем'єр-міністеркою Санае Такаїчі для обговорення співпраці у сфері безпеки. 

Такаїчі наприкінці минулого року коментувала втягування Токіо у конфлікт навколо Тайваню, що спричинило глибокий дипломатичний розрив з Китаєм.

Тайвань відіграє центральну роль у геополітичних та економічних пріоритетах Азії, будучи провідним світовим виробником високотехнологічних напівпровідників. Пекін заявив, що має намір “зрештою їх контролювати”. 

Хоча США не підтримують незалежність острова, вони виступають проти “односторонніх змін статус-кво” та давно продають зброю Тайбею для стримування будь-якої агресії.

  • Минулого тижня президент Китаю Сі Цзіньпін надзвичайно різко попередив президента США Дональда Трампа, що неправильне вирішення цього питання ризикує призвести до зіткнень. А коментарі Трампа після зустрічей викликали занепокоєння щодо зобов'язань США перед Тайванем.
