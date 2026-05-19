СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
ГоловнаСвіт

"Російсько-українська війна стала хорошою можливістю для бізнесу". Росіяни їздять до Китаю за авто і б'юті-послугами

На кількість поїздок повпливав безвізовий режим, запроваджений Китаєм для громадян Росії. 

"Російсько-українська війна стала хорошою можливістю для бізнесу". Росіяни їздять до Китаю за авто і б'юті-послугами
Китай продає Росії авто власного виробництва та іномарки
Фото: The Guardian

Росіяни все більше витрачають коштів у прикордонних населених пунктах Китаю: вони їздять до Сейфеньхе отримувати послуги в б'юті-клініках і купувати автомобілі. Місцеві підприємці не непокояться через санкції, пише The Guardian. 

Один з них, на прізвище Ван, рік тому працював на сільськогосподарську компанію, що вирощує кукурудзу і сою для домашнього ринку. А зараз він є менеджером заснованої торік компанії Xingyun International Automobile Export.

Вживаний BMW Ван продав за 120 000 юанів (17 600 доларів США). Покупець, бізнесмен із Росії, зазначив, що це дешево порівняно з цінами на російському ринку. Водночас для китайських споживачів це занадто дорого, каже Ван. Виходить взаємна вигода.

"Російсько-українська війна... стала хорошою можливістю для нашого бізнесу", – прокоментував інший менеджер великого автодилера Suifenhe Hengchi International Trade. 

Китайська асоціація пасажирських автомобілів стверджує, що у період між 2021 і 2024 роками частка китайських брендів на російському автомобільному ринку зросла з 7 % до майже 60 %. У 2024 році КНР продала Росії понад 1 млн транспортних засобів. Росія стала найбільшим ринком збуту для машин із Китаю, хоча згодом опустилася на другу сходинку, поступившись Мексиці. 

Крім того, з Китаю експортують машини іноземних брендів, зібраних на його території. Попри санкції проти Росії, десятки тисяч автомобілів таких марок, як-от BMW та Volkswagen, продовжують щорічно продаватися в Росії через китайські сторонні дилерські центри.

Суйфеньхе
Фото: карта
Суйфеньхе

Традиційно депресивний прикордонний регіон Суйфеньхе став першим місцем у Китаї, де дозволили розраховуватися в рублях. Він вже давно є домом для великої спільноти російських підприємців та туристів, кількість яких зросла після запровадження безвізового режиму у вересні. Місто розташоване всього за дві години їзди потягом від Владивостока. І, за словами місцевих бізнесменів, росіяни – єдині, хто тут витрачає гроші.

Нін Цян, який керує салоном краси, що обслуговує винятково росіян, каже, що після запровадження безвізового режиму кількість клієнтів зросла приблизно на 50%.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies