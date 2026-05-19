Росіяни все більше витрачають коштів у прикордонних населених пунктах Китаю: вони їздять до Сейфеньхе отримувати послуги в б'юті-клініках і купувати автомобілі. Місцеві підприємці не непокояться через санкції, пише The Guardian.

Один з них, на прізвище Ван, рік тому працював на сільськогосподарську компанію, що вирощує кукурудзу і сою для домашнього ринку. А зараз він є менеджером заснованої торік компанії Xingyun International Automobile Export.

Вживаний BMW Ван продав за 120 000 юанів (17 600 доларів США). Покупець, бізнесмен із Росії, зазначив, що це дешево порівняно з цінами на російському ринку. Водночас для китайських споживачів це занадто дорого, каже Ван. Виходить взаємна вигода.

"Російсько-українська війна... стала хорошою можливістю для нашого бізнесу", – прокоментував інший менеджер великого автодилера Suifenhe Hengchi International Trade.

Китайська асоціація пасажирських автомобілів стверджує, що у період між 2021 і 2024 роками частка китайських брендів на російському автомобільному ринку зросла з 7 % до майже 60 %. У 2024 році КНР продала Росії понад 1 млн транспортних засобів. Росія стала найбільшим ринком збуту для машин із Китаю, хоча згодом опустилася на другу сходинку, поступившись Мексиці.

Крім того, з Китаю експортують машини іноземних брендів, зібраних на його території. Попри санкції проти Росії, десятки тисяч автомобілів таких марок, як-от BMW та Volkswagen, продовжують щорічно продаватися в Росії через китайські сторонні дилерські центри.

Традиційно депресивний прикордонний регіон Суйфеньхе став першим місцем у Китаї, де дозволили розраховуватися в рублях. Він вже давно є домом для великої спільноти російських підприємців та туристів, кількість яких зросла після запровадження безвізового режиму у вересні. Місто розташоване всього за дві години їзди потягом від Владивостока. І, за словами місцевих бізнесменів, росіяни – єдині, хто тут витрачає гроші.

Нін Цян, який керує салоном краси, що обслуговує винятково росіян, каже, що після запровадження безвізового режиму кількість клієнтів зросла приблизно на 50%.