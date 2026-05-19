Він вирушить до Варшави потягом разом із міністрами.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у вівторок розпочне дводенний візит до Польщі. Це його перше закордонне турне після вступу на посаду. Із польським колегою Дональдом Туском Мадяр зустрінеться у середу.

Про це пише Reuters.

Відносини між Варшавою та Будапештом погіршилися до рівня відкритої ворожнечі через суперечки між Туском і колишнім очільником угорського уряду Віктором Орбаном щодо позиції стосовно України та теплих відносин експрем’єра із Росією.

Польський урядовець заявив, що цей візит насамперед розглядається як символічне перезавантаження після періоду фактично заморожених контактів і має на меті відновити діалог щодо європейських питань та України.

Візит Петера Мадяра охопить кілька міст Польщі від Кракова до Варшави, а потім до він відвідає Гданськ.

За його словами, ввечері у вівторок він вирушить потягом до Варшави «швидкісною залізницею, побудованою за кошти ЄС – того самого “злого Брюсселя”», натякаючи на антиєвропейську риторику Орбана. Політик пояснив, що хоче особисто протестувати польську залізничну мережу в контексті планів у майбутньому побудувати швидкісне сполучення між Варшавою та Будапештом.

Мадяра супроводжуватимуть кілька міністрів, зокрема міністерка закордонних справ Аніта Орбан, міністр економіки та енергетики Іштван Капітань, міністр транспорту та інвестицій Давід Вітезі, а також міністр оборони Ромулуш Русін-Сенді.

«Сфери відповідальності міністрів, які беруть участь у поїздці, природно визначають напрямок переговорів», – сказав Мадяр.

Він пообіцяв покласти край залежності Угорщини від російських енергоносіїв до 2035 року, тому питання енергетики стане однією з ключових тем переговорів у Польщі.

За словами джерела, знайомого з ситуацією, Варшава планує запропонувати Будапешту доступ до американського скрапленого природного газу через новий термінал у Гданську, який має розпочати роботу у 2028 році. Компанія Orlen уже постачає американський LNG в Україну.

Польща також планує обговорити підтримку України та майбутню модель співпраці у Вишеградській групі центральноєвропейських держав.

Уряд Угорщини прагне отримати підтримку Польщі в переговорах щодо розблокування фінансування ЄС, оскільки обидві країни мали схожі суперечки з Брюсселем через питання верховенства права.