Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви

У Московській області уражено підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів.

СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
наслідки ударів СБУ по об'єктах в росії
Фото: скрішнот з відео

СБУ спільно із Силами оборони уразили підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів у Московській обл., а також військовий аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у Службі безпеки.

"Виконуючи поставлені Президентом України завдання, фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із Силами оборони України відпрацювали по об’єкту військово-промислового комплексу та нафтопідприємствах у Московській області, а також по інфраструктурі та системах ППО військового аеродрому "Бельбек" у Криму", – ідеться у повідомленні.

У Московській області, зокрема, уражено: 

  • завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу рф і перебуває під санкціями США;
  • Московський НПЗ;
  • нафтоперекачувальну станцію "Сонячногірська";
  • нафтоперекачувальну станцію "Володарське".

У тимчасово окупованому Криму уражено інфраструктуру та засоби ППО військового аеродрому "Бельбек", зокрема:

  • зенітний комплекс "Панцирь-С2";
  • ангар із радаром до комплексу С-400;
  • систему керування БпЛА «Орион» та наземну станцію керування БпЛА "Форпост";
  • пункт передачі даних "земля–повітря";
  • диспетчерську вишку та ангар на аеродромі "Бельбек".

У відомстві наголошують, такі спецоперації СБУ мають критичне значення для послаблення воєнного потенціалу РФ. 

Ураження підприємств ВПК, військової інфраструктури та нафтологістики знижує можливості ворога продовжувати війну проти України. Ці удари демонструють, що навіть найзахищеніша московська область не є безпечною. 

СБУ та Сили оборони України й надалі продовжуватимуть високоточні спецоперації, спрямовані на знищення військових ресурсів ворога.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies