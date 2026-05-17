У Московській області уражено підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів.

наслідки ударів СБУ по об'єктах в росії

СБУ спільно із Силами оборони уразили підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів у Московській обл., а також військовий аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у Службі безпеки.

"Виконуючи поставлені Президентом України завдання, фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із Силами оборони України відпрацювали по об’єкту військово-промислового комплексу та нафтопідприємствах у Московській області, а також по інфраструктурі та системах ППО військового аеродрому "Бельбек" у Криму", – ідеться у повідомленні.

У Московській області, зокрема, уражено:

завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу рф і перебуває під санкціями США;

Московський НПЗ;

нафтоперекачувальну станцію "Сонячногірська";

нафтоперекачувальну станцію "Володарське".

У тимчасово окупованому Криму уражено інфраструктуру та засоби ППО військового аеродрому "Бельбек", зокрема:

зенітний комплекс "Панцирь-С2";

ангар із радаром до комплексу С-400;

систему керування БпЛА «Орион» та наземну станцію керування БпЛА "Форпост";

пункт передачі даних "земля–повітря";

диспетчерську вишку та ангар на аеродромі "Бельбек".

У відомстві наголошують, такі спецоперації СБУ мають критичне значення для послаблення воєнного потенціалу РФ.

Ураження підприємств ВПК, військової інфраструктури та нафтологістики знижує можливості ворога продовжувати війну проти України. Ці удари демонструють, що навіть найзахищеніша московська область не є безпечною.

СБУ та Сили оборони України й надалі продовжуватимуть високоточні спецоперації, спрямовані на знищення військових ресурсів ворога.