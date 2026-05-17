Міжнародна федерація боротьби (UWW) повністю зняла санкції з Росії та Білорусі, дозволивши їхнім спортсменам виступати під власними прапорами та гімнами.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Рішення UWW – частина ширшої хвилі відступу від санкцій: дзюдо, самбо, водні види спорту вже повністю зняли обмеження з росіян та білорусів. Декілька федерацій, зокрема волейбол та фехтування, поки що послабили санкції лише на юніорському рівні.

Натомість World Athletics та Міжнародна федерація тенісу досі притримуються позиції і відмовляються слідувати рекомендаціям МОК.

“Важливо розуміти, що “спорт поза політикою” – це міф, який Кремль роками використовує як ширму для своєї м'якої сили. На міжнародних змаганнях атлети представляють насамперед свою державу та її ідеологію”, – зазначили у ЦПД.