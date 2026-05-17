Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦПД: Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з Росії та Білорусі

“Важливо розуміти, що “спорт поза політикою” – це міф, який Кремль роками використовує як ширму для своєї м'якої сили".

ЦПД: Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з Росії та Білорусі
На міжнародних змаганнях атлети представляють насамперед свою державу
Фото: Центр протидії дезінформації

Міжнародна федерація боротьби (UWW) повністю зняла санкції з Росії та Білорусі, дозволивши їхнім спортсменам виступати під власними прапорами та гімнами. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Рішення UWW – частина ширшої хвилі відступу від санкцій: дзюдо, самбо, водні види спорту вже повністю зняли обмеження з росіян та білорусів. Декілька федерацій, зокрема волейбол та фехтування, поки що послабили санкції лише на юніорському рівні. 

Натомість World Athletics та Міжнародна федерація тенісу досі притримуються позиції і відмовляються слідувати рекомендаціям МОК.

“Важливо розуміти, що “спорт поза політикою” – це міф, який Кремль роками використовує як ширму для своєї м'якої сили. На міжнародних змаганнях атлети представляють насамперед свою державу та її ідеологію”, – зазначили у ЦПД.

  • У Центрі додають, що Росія системно використовує повернення на міжнародну спортивну арену як інструмент легітимізації агресії та підриву санкційного тиску.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies