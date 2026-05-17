Сили оборони України за допомогою HIMARS та ударних БпЛА середньої дальності уразили логістичний вузол противника біля Селидового за 20 км до Покровська.
Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.
"Підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ у взаємодії з командуванням УВ "Схід", Силами безпілотних систем та ЦСО СБУ "Альфа" провели комплексне вогневе ураження по тиловій інфраструктурі противника біля Селидового", – ідеться у повідомленні.
Ціллю українських військових став район логістичного забезпечення окупаційних військ, розташований близько 20 км на південний схід від Покровська.
У результаті спільних дій Сил оборони уражено: логістичний склад МТЗ на території колишньої шахти, а також систему антен, яку ворог розмістив на вершині терикону.
За наявною інформацією, мережа радіотехніяних приладів допомагала окупантам запускати та скеровувати ударні дрони "Молнія" по позиціях українських військових в районі Покровська, а також забезпечувала роботу інтернету окупантів у Покровську.