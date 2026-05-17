Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
Перекладач Нільс Хокансон: "В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають"
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов'язаних
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
Сили оборони уразили логістичний вузол противника біля Селидового на Покровському напрямку

Для удару українські війська залучили HIMARS та ударні БпЛА середньої дальності.

Фото: скріншот з відео

Сили оборони України за допомогою HIMARS та ударних БпЛА середньої дальності уразили логістичний вузол противника біля Селидового за 20 км до Покровська.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

"Підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ у взаємодії з командуванням УВ "Схід", Силами безпілотних систем та ЦСО СБУ "Альфа" провели комплексне вогневе ураження по тиловій інфраструктурі противника біля Селидового", – ідеться у повідомленні.

Ціллю українських військових став район логістичного забезпечення окупаційних військ, розташований близько 20 км на південний схід від Покровська.

У результаті спільних дій Сил оборони уражено: логістичний склад МТЗ на території колишньої шахти, а також систему антен, яку ворог розмістив на вершині терикону. 

За наявною інформацією, мережа радіотехніяних приладів допомагала окупантам запускати та скеровувати ударні дрони "Молнія" по позиціях українських військових в районі Покровська, а також забезпечувала роботу інтернету окупантів у Покровську.

