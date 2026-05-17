На Сумщині унаслідок російських обстрілів постраждали троє цивільних

Протягом минулої доби російські війська завдали майже 80 ударів по 30 населених пунктах у 21 громаді Сумської області. Внаслідок атак постраждали троє цивільних.

Про це повідомляють у Сумській ОВА.

У Сумській громаді поранення отримала 46-річна жінка внаслідок атаки ворожого безпілотника. У Буринській громаді постраждали 55-річний чоловік і 62-річна жінка.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіабомби.

Під ворожим вогнем перебували Сумська, Садівська, Нижньосироватська, Хотінська, Миколаївська сільська, Юнаківська, Ворожбянська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Хутір-Михайлівська, Шосткинська, Ямпільська, Буринська, Новослобідська, Кириківська та Великописарівська громади.

Унаслідок обстрілів зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури. У Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, адміністративні та торговельні приміщення, транспорт і інші об’єкти.

У Ворожбянській громаді пошкоджено житлові будинки та автомобілі, у Глухівській — зруйновано один приватний будинок та пошкоджено інші житлові й інфраструктурні об’єкти. Також руйнувань зазнали будинки та господарські споруди в низці інших громад області.

За добу спільними зусиллями місцевої влади, ДСНС, поліції та волонтерів з прифронтових територій евакуйовано одну людину.

Повітряна тривога на Сумщині тривала понад 21 годину.