Суспільство / Війна

На Сумщині унаслідок російських обстрілів постраждали троє цивільних

Ворог завдав 80 ударів по 30 населених пунктах Сумської області.

На Сумщині унаслідок російських обстрілів постраждали троє цивільних
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС Сумщини

Протягом минулої доби російські війська завдали майже 80 ударів по 30 населених пунктах у 21 громаді Сумської області. Внаслідок атак постраждали троє цивільних. 

Про це повідомляють у Сумській ОВА.

У Сумській громаді поранення отримала 46-річна жінка внаслідок атаки ворожого безпілотника. У Буринській громаді постраждали 55-річний чоловік і 62-річна жінка.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіабомби.

Під ворожим вогнем перебували Сумська, Садівська, Нижньосироватська, Хотінська, Миколаївська сільська, Юнаківська, Ворожбянська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Хутір-Михайлівська, Шосткинська, Ямпільська, Буринська, Новослобідська, Кириківська та Великописарівська громади.

Унаслідок обстрілів зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури. У Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, адміністративні та торговельні приміщення, транспорт і інші об’єкти.

У Ворожбянській громаді пошкоджено житлові будинки та автомобілі, у Глухівській — зруйновано один приватний будинок та пошкоджено інші житлові й інфраструктурні об’єкти. Також руйнувань зазнали будинки та господарські споруди в низці інших громад області.

За добу спільними зусиллями місцевої влади, ДСНС, поліції та волонтерів з прифронтових територій евакуйовано одну людину.

Повітряна тривога на Сумщині тривала понад 21 годину.

