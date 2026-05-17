Уночі РФ атакувала дронами місто Суми

Уночі 17 травня російські війська завдали дронового ураду по місту Суми. Унаслідок атаки є пошкодження соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє ДСНС України.

"У ніч з 16 на 17 травня ударні БпЛА атакували обласний центр. Співробітники ДСНС працювали за чотирма локаціями: обстежували території, надавали допомогу громадянам та фіксували наслідки", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки за різними адресами фіксують пошкодження вікон у багатоповерхових житлових будинках, цивільного транспорту, а також торговельного центру.

Фото: ДСНС України

В окремих випадках рятувальникам доводилося забезпечувати пожежну безпеку та ліквідовувати виявлені осередки горіння.