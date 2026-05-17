Суспільство / Війна

На Херсонщині армія РФ понівечила Пункт Незламності

Унаслідок російського терору загинула одна людина, 15 дістали поранення.

Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби російські війська атакували соціальну інфраструктуру Херсонської області. Є загиблі і поранені.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Інженерне, Комишани, Музиківка, Придніпровське, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка,  Широка Балка, Дар'ївка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Понятівка, Токарівка, Федорівка, Дніпровське, Мирне, Кізомис, Надіївка, Паришеве, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Раківка, Тараса Шевченка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Новокаїри, Золота Балка, Червоне, Новорайськ, Крупиця, Тягинка, Високе, Львове та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Пошкодили 8 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.

Також окупанти понівечили Пункт Незламності, станцію техобслуговування, автозаправну станцію,  мікроавтобус та приватні автомобілі. 

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 15 – дістали поранення, з них – 1 дитина.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини. 

