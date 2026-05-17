Семеро людей постраждали унаслідок обстрілів РФ по Запорізькій області

Ворог завдав 960 ударів по 49 населених пунктах.

Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Пологівському та Запорізькому районах постраждали семеро людей. Упродовж доби окупанти завдали 960 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 23 авіаційні удари по Комишувасі, Зарічному, Таврійському, Григорівці, Веселянці, Лісному, Магдалинівці, Червоному Яру, Барвинівці, Любицькому, Данилівці, Тернівці, Долинці, Широкому, Воздвижівці, Шевченківському, Малій Токмачці, Преображенці. 723 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Біленьке, Нижню Хортицю, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку. Оленокостянтинівку, Цвіткове, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Преображенку.

214 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гуляйпільському, Староукраїнці, Оленокостянтинівці. Надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.