Головне за суботу, 16 травня: 195 боєзіткнень, результати діпстрайку по Рязанському НПЗ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 травня на фронті від початку доби відбулося 195 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Білицьке, Гришине, Василівка, Новомиколаївка, Родинське, Новоолександрівка, Бойківка, Сергіївка та Молодецьке.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 травня – в новині.

Генштаб уточнив результати діпстрайку по Рязанському НПЗ: пошкоджено три установки переробки нафти.

Також пошкоджено установку гідроочищення дизельного пального.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації та задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ.

Президентка Молдови Мая Санду засудила новий указ Путіна, який спростив процедуру отримання російського громадянства для жителів невизнаного Придністров'я, пише Politico.

На думку Санду, цей крок є нічим іншим, як інструментом прихованої мобілізації для війни проти України.

«Ймовірно, їм просто потрібно більше людей, щоб відправити їх на війну в Україну», — відреагувала Санду 16 травня під час виступу на безпековій конференції у Таллінні.

За словами Санду, дії Москви навряд чи матимуть великий успіх серед місцевого населення. Вона підкреслила, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість жителів Придністров'я активно оформлювали саме молдовське громадянство, оскільки з паспортом Республіки вони почуваються у значно більшій безпеці, ніж із російським.

На указ Путіна щодо спрощення отримання російського громадянства для жителів самопроголошеного Придністров'я відреагував і президент України Володимир Зеленський.

”Крок специфічний. Означає він не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обов'язок. Це і позначення Росією території "Придністров'я" як начебто своєї”, – сказав Зеленський.

Він повідомив, що доручив МЗС України відповідно контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій, а також очікує пропозицій від українських спецслужб щодо формату реагування.

Адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії спеціального дозволу, який полегшував продаж деяких обсягів російської сирої нафти, передає Bloomberg.

Рішення ухвалили попри те, що війна в Ірані посилює занепокоєння щодо світових поставок енергоносіїв та зростання цін на пальне.

Припинення дії цього винятку завершує короткий період, упродовж якого Вашингтон пом'якшував санкційний тиск на російський експорт. Перший такий дозвіл адміністрація Трампа видала у березні, а другий — у квітні. Вони стосувалися лише тієї нафти, яка вже була завантажена на танкери.

Докладніше – в новині.

Китай та Сполучені Штати висловили зацікавленість у продовженні сприяння врегулювання війни Росії проти України.

Текст заяви МЗС Китаю оприлюднила державна агенція Сіньхуа за підсумками зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом.

"І Китай, і США сподіваються на швидке завершення конфлікту та обидва доклали багато зусиль для сприяння мирним переговорам своїм відповідним чином. Складні проблеми не мають простих рішень, і мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і США готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні "кризи", – сказав Ван Ї.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!