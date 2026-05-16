США не продовжили дію винятків із санкцій проти російської нафти

Адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії спеціального дозволу, який полегшував продаж деяких обсягів російської сирої нафти, передає Bloomberg.

Рішення ухвалили попри те, що війна в Ірані посилює занепокоєння щодо світових поставок енергоносіїв та зростання цін на пальне.

Припинення дії цього винятку завершує короткий період, протягом якого Вашингтон пом'якшував санкційний тиск на російський експорт. Перший такий дозвіл адміністрація Трампа видала у березні, а другий — у квітні. Вони стосувалися лише тієї нафти, яка вже була завантажена на танкери.

Політика США у питанні щодо російської нафти залишається нестабільною через високу залежність бідніших країн від імпорту.

Наприклад, у квітні міністр фінансів США Скотт Бессент спочатку запевнив, що винятки не продовжуватимуть, проте вже за два дні відомство видало новий дозвіл. Бессент пояснив це тим, що до нього звернулися представники понад десяти найбільш енергетично вразливих держав світу.

Зараз аналітики не виключають, що під тиском азійських союзників та через подальше загострення дефіциту Білий дім може знову повернутися до практики видачі тимчасових дозволів у майбутньому. Крім того, у квітні США також дозволили закінчитися терміну дії іншого винятку, який дозволяв купувати певні обсяги іранської нафти.