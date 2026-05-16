За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ГоловнаСвіт

США не продовжили дію винятків із санкцій проти російської нафти

Загалом політика США у питанні щодо нафти з РФ залишається нестабільною.

США не продовжили дію винятків із санкцій проти російської нафти
танкер із російською нафтою, фото ілюстративне
Фото: news.err.ee

Адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії спеціального дозволу, який полегшував продаж деяких обсягів російської сирої нафти, передає Bloomberg

Рішення ухвалили попри те, що війна в Ірані посилює занепокоєння щодо світових поставок енергоносіїв та зростання цін на пальне.

Припинення дії цього винятку завершує короткий період, протягом якого Вашингтон пом'якшував санкційний тиск на російський експорт. Перший такий дозвіл адміністрація Трампа видала у березні, а другий — у квітні. Вони стосувалися лише тієї нафти, яка вже була завантажена на танкери.

Політика США у питанні щодо російської нафти залишається нестабільною через високу залежність бідніших країн від імпорту. 

Наприклад, у квітні міністр фінансів США Скотт Бессент спочатку запевнив, що винятки не продовжуватимуть, проте вже за два дні відомство видало новий дозвіл. Бессент пояснив це тим, що до нього звернулися представники понад десяти найбільш енергетично вразливих держав світу.

Зараз аналітики не виключають, що під тиском азійських союзників та через подальше загострення дефіциту Білий дім може знову повернутися до практики видачі тимчасових дозволів у майбутньому. Крім того, у квітні США також дозволили закінчитися терміну дії іншого винятку, який дозволяв купувати певні обсяги іранської нафти.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies