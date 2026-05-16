Путін відвідає Китай після візиту Трампа

Російський диктатор Володимир Путін здійснить офіційний візит до Пекіна 19–20 травня для зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, передає Politico.

Поїздка відбудеться одразу після того, як Китай відвідав президент США Дональд Трамп.

Візит Путіна збігається з 25-ю річницею підписання Договору про добросусідство, дружбу та співробітництво між Росією та Китаєм. За заявою Кремля, лідери планують обговорити зміцнення стратегічного партнерства, а також обмінятися думками щодо ключових міжнародних та регіональних проблем.

Окрім зустрічі з Сі Цзіньпіном, Путін проведе переговори з прем'єром Держради КНР Лі Цяном щодо питань економічної та торговельної співпраці.

Попередній візит Путіна до Китаю відбувся у 2025 році — тоді сторони підписали низку угод у сфері енергетики і технологій. Пекін залишається головним торговельним партнером Москви, на якого вона переорієнтувала свою економіку після запровадження жорстких західних санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну.