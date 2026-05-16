За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ГоловнаСвіт

Естонія застерігає європейських союзників від прямих переговорів із Росією

«Усі розуміють, що зараз саме той момент, коли потрібно дотискати Росію, адже її позиції стали вкрай хиткими», - заявив глава естонського МЗС.

Естонія застерігає європейських союзників від прямих переговорів із Росією
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна
Фото: Facebook/Margus Tsahkna

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав європейські країни відмовитися від прямих переговорів із Росією в момент, коли Україна має перевагу на полі бою. 

Про це естонський дипломат заявив на полях конференції імені Леннарта Мері в Таллінні, передає Bloomberg.

За словами Цахкни, Москва активізувала спроби налагодити контакти з європейськими столицями на тлі погіршення ситуації в економіці. Замість того, щоб допомагати Кремлю знайти вихід із ситуації, Європа має посилити санкційний тиск, вважає міністр.

«Зараз не час для розмов чи переговорів. Зараз час тиснути на Росію. Ми дуже негативно ставимося до ідеї, ніби всі мають кинутися до Москви і починати діалог лише тому, що Росія стала слабшою», — наголосив очільник МЗС Естонії.

Попередження прозвучало на тлі того, що дипломатичні зусилля США щодо врегулювання війни в Україні фактично зупинилися через зосередженість Вашингтона на війні в Ірані. Це змусило Європу взяти на себе основний фінансовий тягар підтримки нашої держави. У результаті серед деяких європейських лідерів поновилися дискусії про діалог із Москвою. Зокрема, нещодавно про такий потенціал згадав голова Європейської ради Антоніу Кошта, а президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що «настав час почати говорити з Росією», хоча й додав, що не знає, коли саме це станеться. Естонський міністр назвав такі думки «дуже небезпечними».

Цахкна переконаний, що можливості РФ вичерпуються, а західні санкції демонструють свою ефективність. Крім того, Путін втратив свого головного союзника всередині ЄС після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан втратив владу. Це вже дозволило Євросоюзу безперешкодно ухвалити черговий пакет санкцій та затвердити кредит для України на суму 90 мільярдів євро, який Будапешт раніше блокував.

«Тон розмов змінився. Усі розуміють, що зараз саме той момент, коли потрібно дотискати Росію, адже її позиції стали вкрай хиткими», — резюмував Цахкна.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies