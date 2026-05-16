Естонія застерігає європейських союзників від прямих переговорів із Росією

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав європейські країни відмовитися від прямих переговорів із Росією в момент, коли Україна має перевагу на полі бою.

Про це естонський дипломат заявив на полях конференції імені Леннарта Мері в Таллінні, передає Bloomberg.

За словами Цахкни, Москва активізувала спроби налагодити контакти з європейськими столицями на тлі погіршення ситуації в економіці. Замість того, щоб допомагати Кремлю знайти вихід із ситуації, Європа має посилити санкційний тиск, вважає міністр.

«Зараз не час для розмов чи переговорів. Зараз час тиснути на Росію. Ми дуже негативно ставимося до ідеї, ніби всі мають кинутися до Москви і починати діалог лише тому, що Росія стала слабшою», — наголосив очільник МЗС Естонії.

Попередження прозвучало на тлі того, що дипломатичні зусилля США щодо врегулювання війни в Україні фактично зупинилися через зосередженість Вашингтона на війні в Ірані. Це змусило Європу взяти на себе основний фінансовий тягар підтримки нашої держави. У результаті серед деяких європейських лідерів поновилися дискусії про діалог із Москвою. Зокрема, нещодавно про такий потенціал згадав голова Європейської ради Антоніу Кошта, а президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що «настав час почати говорити з Росією», хоча й додав, що не знає, коли саме це станеться. Естонський міністр назвав такі думки «дуже небезпечними».

Цахкна переконаний, що можливості РФ вичерпуються, а західні санкції демонструють свою ефективність. Крім того, Путін втратив свого головного союзника всередині ЄС після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан втратив владу. Це вже дозволило Євросоюзу безперешкодно ухвалити черговий пакет санкцій та затвердити кредит для України на суму 90 мільярдів євро, який Будапешт раніше блокував.

«Тон розмов змінився. Усі розуміють, що зараз саме той момент, коли потрібно дотискати Росію, адже її позиції стали вкрай хиткими», — резюмував Цахкна.