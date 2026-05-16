Командувач СБС: бійці Сил безпілотних систем фіксують кожен проліт "шахеда" з території Білорусі

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Білорусь фактично бере участь у війні Росії проти України, надаючи свій повітряний простір для прольоту ударних дронів.

Відповідну заяву він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Звертаючись до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, Бровді наголосив, що українські військові фіксують кожен проліт російських безпілотників через територію Білорусі.

"Ми фіксуємо проліт кожного одного "шахеду", що скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України", — заявив він.

За словами командувача СБС, білоруська влада продовжує заявляти про "нейтралітет", однак фактичні дії свідчать про інше.

"Ти можеш скільки завгодно брехати своєму народу про "нейтралітет" Мінська, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних Українців", — написав Бровді.

Бровді наголосив: "Трек наступний: коридор для вбивць = співучасть = каса".