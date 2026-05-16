Головне за ніч та ранок суботи, 16 травня: атака на Одещину, понад 260 боєзіткнень, нагороди Героям

Нічна повітряна атака , 263 бойових зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, повернення тіл 528 загиблих.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 263 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка та Молодецьке.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 33 атаки.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА, один склад та ще один важливий об’єкт ворога.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1230 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 347 620 солдатів.

Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по військових об’єктах Росії. ЗСУ уразили російський літак-амфібію "Бе-200", гвинтокрил "Ка-27", корабель-суховантаж із боєприпасами та ППО, наголосив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, лише за цей тиждень зафіксовано ураження низки важливих цілей противника. Водночас значна частина операцій триває, тому оприлюднені результати не є вичерпними.

Уночі 16 травня російські окупанти вдарили по портовій та житловій інфраструктурі півдня Одеської області. Пошкоджені також житлові будинки, двоє людей травмовані.

Падіння уламків ворожого дрона зафіксували на території школи. На місці події працювали екстрені та комунальні служби.

У ніч на 16 травня (з 18:00 15 травня) противник атакував 294 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 269 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських військовослужбовців, зокрема і посмертно.

Ордени «Золота Зірка» та відзнаки «Хрест бойових заслуг» загиблих Героїв України глава держави вручив їх рідним.

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 528 загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Слідчі правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, здійснять всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання.

У Великій Британії новообрана адміністрація правопопулістської партії Reform UK зняла український прапор, який здіймався біля будівлі ради графства Ессекс, повідомляє BBC.

Натомість у п’ятницю на флагштоку біля будівлі у місті Челмсфорд, адміністративному центрі графства Ессекс, підняли другий прапор Великої Британії.

"Заміна прапора України не применшує підтримку та щедрість, які мешканці Ессекса виявляють до народу України з 2022 року, і я знаю, що це триватиме й надалі", – заявив голова ради Пітер Гарріс.

Водночас лідер опозиції від Консервативної партії Лі Скотт розкритикував це рішення, заявивши, що воно може мати політичні наслідки.

