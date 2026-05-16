Упродовж доби окупанти завдали 46 ударів по Чернігівщині. Є постраждала. Ворог атакував об'єкти транспортної і критичної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Ворог атакував FPV-дронами прикордонні села Корюківської громади. Там загорівся будинок – пожежу загасили місцеві, ще одна оселя пошкоджена. Пошкоджена покрівля сільського клубу.

В іншому селі – влучання в автівку і квадроцикл. Ще в одному селі пошкоджений будинок і легковик. У Менській громаді було влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури.

У Семенівці Новгород-Сіверського району через влучання FPV-дрона пошкоджений продуктовий магазин. Уночі ворог атакував "герберами" село в Новгород-Сіверській громаді. Пошкоджені щонайменше три оселі. Постраждала цивільна жінка.

Також у двох районах області були влучання по обʼєктах критичної інфраструктури.