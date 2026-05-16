Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури

Уночі ворог атакував село в Новгород-Сіверській громаді, постраждала цивільна.

На Чернігівщині зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури
наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС України

Упродовж доби окупанти завдали 46 ударів по Чернігівщині. Є постраждала. Ворог атакував об'єкти транспортної і критичної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Ворог атакував FPV-дронами прикордонні села Корюківської громади. Там загорівся будинок – пожежу загасили місцеві, ще одна оселя пошкоджена. Пошкоджена покрівля сільського клубу. 

В іншому селі – влучання в автівку і квадроцикл. Ще в одному селі пошкоджений будинок і легковик. У Менській громаді було влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури. 

У Семенівці Новгород-Сіверського району через влучання FPV-дрона пошкоджений продуктовий магазин. Уночі ворог атакував "герберами" село в Новгород-Сіверській громаді. Пошкоджені щонайменше три оселі. Постраждала цивільна жінка. 

Також у двох районах області були влучання по обʼєктах критичної інфраструктури.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies