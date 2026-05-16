Суспільство / Війна

На Херсонщині через російський терор загинула людина, ще 23 – зазнали поранень

Ворог продовжує обстрілювати соціальну інфраструктуру області.

На Херсонщині через російський терор загинула людина, ще 23 – зазнали поранень
Наслідки російської атаки на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 33 населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 23 цивільних поранені.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 33 населені пункти: Берислав, Антонівка, Білозерка, Високе, Дар’ївка, Дніпровське, Зеленівка, Зимівник, Золота Балка, Іванівка, Кам’яне, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Львове, Микільське, Милове, Нова Кам’янка, Новоберислав, Новокаїри, Новоолександрівка, Новорайськ, Осокорівка, Розлив, Ромашкове, Українка, Хрещенівка, Червоне, Чорнобаївка, Садове, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 19 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, автівку швидкої, мікроавтобуси та приватні автомобілі. 

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 23 – дістали поранення. Також вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини. 

