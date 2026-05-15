На Нікопольщині евакуювали три родини з дітьми, які перебували під постійними обстрілами

"Білі янголи" евакуювали з Нікопольщини 3 родини з дітьми, через постійні ворожі обстріли..

Про це повідомили в Національній поліції.

Двом родинам з малолітніми дітьми допомогли виїхати із с.Покровське.

Ще один евакуаційний виїзд відбувся до села Вищетарасівка Мирівської сільської громади. Правоохоронцям вдалося евакуювати матір із малолітнім сином.

"Через постійну загрозу ворожих атак поліцейським доводилося вирушати затемна та їхати дуже рано, аби не стати мішенню для FPV-дронів", - зазначили в Нацполіції.

Цього тижня Дніпропетровська військова адміністрація оголосила обов’язкову евакуацію мешканців з прибережних вулиць та окремих населених пунктів Марганецької громади, а також Мирівської сільської громади, зокрема села Вищетарасівка.

"Якщо ви або ваші рідні потребують допомоги з евакуацією — не зволікайте та звертайтесь за номером - 0662390354. Найцінніше, що можна врятувати сьогодні, — це життя", - додали в Національній поліції.