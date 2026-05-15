Лубінець: 193 військових, що повернулись під час обміну, перебували в полоні з 2022 року

193 з 205 українських військових, яких вдалось повернути під час обміну, перебували в полоні ще з 2022 року. Медичний стан воїнів важкий, всі вони дуже схудли.

Про це розповів Омбудсман Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

"Умови тримання на території РФ є вкрай негативними, хлопці не отримають достатньо їжі", - зазначив Омбудсман.

Всі хлопці одразу поїхали в лікарню, де вони отримають медичну та психологічну допомогу.

Також Лубінець розповів, що вдалось передати 828 листів від родичів полонених, які все ще перебувають в неволі."Я сподіваюсь, що вони максимально швидко будуть доставлені до наших хлопців", - додав він.

Україна очікує на другий етап великого обміну. Проте, коли він відбудеться - поки невідомо.

