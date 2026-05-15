Суспільство

ОВА: у Запорізькій області розширять перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації дітей

Наразі евакуацію проводять у 16 населених пунктах п’яти громад.

Фото: EPA/UPG

У Запорізькій області наступного тижня планують розширити перелік населених пунктів, де буде запроваджено обов’язкову евакуацію дітей. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, наразі евакуаційні заходи проводяться у 16 населених пунктах п’яти громад. У тих громадах, де вже оголошували обов’язкову евакуацію дітей, усі заходи виконано повністю – дітей там не залишилося.

"Наступного тижня до переліку обов’язкової евакуації дітей додадуться ще два населені пункти з двох громад", – зазначив Федоров.

Очільник ОВА наголосив, що пріоритетом також є евакуація літніх людей та осіб з інвалідністю, яка триває поступово на добровільній основі.

За його словами, під час обов’язкової евакуації з прифронтових територій дотримується принцип нероздільності родин – діти виїжджають разом із батьками, а випадків роз’єднання сімей у регіоні не зафіксовано.

