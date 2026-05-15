Уражено НПЗ “Рязанський”, кораблі, склади боєприпасів та РЛС противника

Уражено НПЗ "Рязанський", 15 травня 2026
Фото: t.me/exilenova_plus

Вчора та в ніч на 15 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Зокрема уражено нафтопереробний завод “Рязанський” у Рязані (Рязанська обл., рф). На території об’єкта зафіксовано масштабну пожежу.

НПЗ “Рязанський” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та реактивне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

Крім того, Сили оборони України уразили малий ракетний катер та мінний тральщик в пункті базування "Каспийск".

Також уражено склади боєприпасів противника у районах Єпіфанівки та Ровеньок на ТОТ Луганської області.

Крім того, завдано ураження по складу матеріально-технічних засобів у Райгородці на ТОТ Луганської області, а також складу засобів РЕБ противника у Дмитрівці на ТОТ Донецької області.

Українські воїни також били по береговому посту технічної розвідки фсб рф у Маріуполі на ТОТ Донецької області: уражено радіолокаційну станцію МР-232 “Буссоль-С” та оптико-електронний модуль.

Окрім того, у Маріуполі уражено склад паливо-мастильних матеріалів противника.

