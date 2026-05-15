Сили безпілотних систем атакували сухогруз в Бердянську і літак та вертоліт у Росії

Сили безпілотних систем у ніч на 15 травня провели серію успішних ударів по об’єктах військово-промислового комплексу в Росії. Зокрема, знищили літак-амфібію Бе-200 “Альтаір” і вертоліт Ка-27 в Єйську.

Також оборонці атакували ЗРК “Панцирь” та “Тор”, сухогруз-перевізник боєкомплектів, локомотив та інші цілі росіян. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

“Протягом ночі на 15 травня Птахами СБС нанесено 55 вогневих уражень по 23 військовим цілям та обʼєктам у оперативній глибині боліт Таганрог, Єйськ та ТОТ Крим, Донецької, Запорізької, Луганської обл, в т.ч. у Бердянську, Мелітополі та інш”, – повідомив він.

Серед цілей:

Літак БЕ-200, н. п. Морской, Росія (удар завдав 1 ОЦ СБС)

тушка-гвинтокрил КА-27, н. п. Морской, Росія (1 ОЦ СБС)

ЗРК "Тор-М2", н. п. Гончарово, Луганська обл (427 ОБр СБС "Рарог")

ЗРГК "Панцирь-С1", н. п. Хуторок, АР Крим (1 ОЦ СБС)

корабель-сухогруз із БК, м. Бердянськ, Запорізька обл (1 ОЦ СБС)

навчальний центр та ТПД ворога, н. п. Райгородка, Луганська обл (414 ОБр СБС "Птахи Мадяра", 20 ОБр СБС "К-2")

“Окремим масованим візитом ввічливості відпрацьовано Рязанський НПЗ сумісно з підрозділами глибинного ураження ССО, ГУР та інш. Кремлівська наливайка йде за треком Туапсе”, – додав “Мадяр”.

Літак Бе-200 – це реактивний літак, що може злітати і з води, і з суші. До основних завдань належить гасіння пожеж, перевезення вантажів.