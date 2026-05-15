За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили безпілотних систем атакували сухогруз в Бердянську і літак та вертоліт у Росії

Оборонці вдарили по 23 військових цілях ворога. 

Сили безпілотних систем атакували сухогруз в Бердянську і літак та вертоліт у Росії
СБС атакували цілі ворга
Фото: скриншот відео

Сили безпілотних систем у ніч на 15 травня провели серію успішних ударів по об’єктах військово-промислового комплексу в Росії. Зокрема, знищили літак-амфібію Бе-200 “Альтаір” і вертоліт Ка-27 в Єйську. 

Також оборонці атакували ЗРК “Панцирь” та “Тор”, сухогруз-перевізник боєкомплектів, локомотив та інші цілі росіян. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді

“Протягом ночі на 15 травня Птахами СБС нанесено 55 вогневих уражень по 23 військовим цілям та обʼєктам у оперативній глибині боліт Таганрог, Єйськ та ТОТ Крим, Донецької, Запорізької, Луганської обл, в т.ч. у Бердянську, Мелітополі та інш”, – повідомив він. 

Серед цілей:

  • Літак БЕ-200, н. п. Морской, Росія (удар завдав 1 ОЦ СБС)
  • тушка-гвинтокрил КА-27, н. п. Морской, Росія (1 ОЦ СБС)
  • ЗРК "Тор-М2", н. п. Гончарово, Луганська обл (427 ОБр СБС "Рарог")
  • ЗРГК "Панцирь-С1", н. п. Хуторок, АР Крим (1 ОЦ СБС)
  • корабель-сухогруз із БК, м. Бердянськ, Запорізька обл (1 ОЦ СБС)
  • навчальний центр та ТПД ворога, н. п. Райгородка, Луганська обл (414 ОБр СБС "Птахи Мадяра", 20 ОБр СБС "К-2")

“Окремим масованим візитом ввічливості відпрацьовано Рязанський НПЗ сумісно з підрозділами глибинного ураження ССО, ГУР та інш. Кремлівська наливайка йде за треком Туапсе”, – додав “Мадяр”.

Літак Бе-200 – це реактивний літак, що може злітати і з води, і з суші. До основних завдань належить гасіння пожеж, перевезення вантажів. 

Бе-200
Фото: NATO Air Command/Мілітарний
Бе-200

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies