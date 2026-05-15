Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони звільнили Одрадне Харківської області

Штурмові дії провели бійці 129 механізованої бригади. 

Сили оборони звільнили Одрадне Харківської області
Одрадне повернулося під контроль України
Фото: скриншот відео

Сили оборони України повернули під контроль Одрадне та прилеглу територію Дворічанської громади Харківської області. Підрозділи 16 армійського корпусу звільнили близько 22 квадратних.

129 окрема важка механізована бригада провела штурмові дії та витіснила окупантів з укріплених позицій, лісосмуг і опорних пунктів. Про це розповіли в 16 корпусі

“До операції були залучені штурмові групи, оператори БпЛА та артилерія – кожен елемент працював чітко, злагоджено й на результат”, – йдеться у повідомленні. 

“Під час операції противник зазнав значних втрат – ліквідовано 56 окупантів”, – додали військові.

Фото: Deep state
Одрадне звільнене

