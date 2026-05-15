Сили оборони звільнили Одрадне Харківської області

Сили оборони України повернули під контроль Одрадне та прилеглу територію Дворічанської громади Харківської області. Підрозділи 16 армійського корпусу звільнили близько 22 квадратних.

129 окрема важка механізована бригада провела штурмові дії та витіснила окупантів з укріплених позицій, лісосмуг і опорних пунктів. Про це розповіли в 16 корпусі.

“До операції були залучені штурмові групи, оператори БпЛА та артилерія – кожен елемент працював чітко, злагоджено й на результат”, – йдеться у повідомленні.

Одрадне знову під українським контролем.

“Під час операції противник зазнав значних втрат – ліквідовано 56 окупантів”, – додали військові.