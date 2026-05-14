Понад 160 безпілотників зафіксували біля майданчиків українських АЕС за останні дні

Останніми днями фіксується значне збільшення активності дронів поблизу майданчиків трьох українських АЕС.

Про це повідомили в МАГАТЕ.

За їх даними, 13-14 травня було зафіксовано понад 160 БПЛА, що пролітали поблизу майданчиків Південноукраїнської, Чорнобильської та Рівненської АЕС.

МАГАТЕ не повідомляють про прямий вплив на ядерну безпеку.

" Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловлює глибоке занепокоєння щодо такої військової діяльності поблизу АЕС та повторює необхідність повної поваги до 7 невід'ємних складових забезпечення ядерної безпеки під час конфлікту. Генеральний директор Гроссі також знову закликає до максимальної стриманості, щоб уникнути ризику ядерної аварії", - йдеться в повідомленні.