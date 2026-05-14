Адвокат припускає, що на заставу для Андрія Єрмака зібрали близько половини суми

Хто саме вносив кошти, захисник не сказав.

На заставу для екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака вдалося вже зібрати половину необхідної суму, припустив його адвокат Ігор Фомін.

Про це він сказав в етері "Радіо Свобода".

"Ще не маю копій платіжних доручень, що платежі пройшли. Але знаю, що 30 мільйонів ще заплатили – це 100%, і, здається, ще 19 мільйонів. Маю надію, що половину вже зібрали, і завтра вже вся сума буде на рахунку", – розповів Фомін.

Адвокат відмовився назвати людей, які заплатили ці гроші.

"Триває робота. Багато людей нам телефонує. Є маленькі суми. Ми нікому не відмовляємо. Є більші суми. Але ж є проблеми не тільки з людьми, є проблеми з банками. Це досить складно, зараз так система працює, що досить складно здійснити цей платіж", – пояснив захисник.

На запитання, де зараз перебуває Єрмак, адвокат відповів, що в слідчому ізоляторі, але чи знаходиться він у камері, підтвердити не зміг.