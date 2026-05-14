Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
ГоловнаСуспільствоЖиття

Адвокат припускає, що на заставу для Андрія Єрмака зібрали близько половини суми

Хто саме вносив кошти, захисник не сказав.

Адвокат припускає, що на заставу для Андрія Єрмака зібрали близько половини суми
Андрій Єрмак і Ігор Фомін
Фото: Віталій Ткачук

На заставу для екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака вдалося вже зібрати половину необхідної суму, припустив його адвокат Ігор Фомін. 

Про це він сказав в етері "Радіо Свобода".

"Ще не маю копій платіжних доручень, що платежі пройшли. Але знаю, що 30 мільйонів ще заплатили – це 100%, і, здається, ще 19 мільйонів. Маю надію, що половину вже зібрали, і завтра вже вся сума буде на рахунку", – розповів Фомін.

Адвокат відмовився назвати людей, які заплатили ці гроші.

"Триває робота. Багато людей нам телефонує. Є маленькі суми. Ми нікому не відмовляємо. Є більші суми. Але ж є проблеми не тільки з людьми, є проблеми з банками. Це досить складно, зараз так система працює, що досить складно здійснити цей платіж", – пояснив захисник.

На запитання, де зараз перебуває Єрмак, адвокат відповів, що в слідчому ізоляторі, але чи знаходиться він у камері, підтвердити не зміг.

  • Після двох днів слухань Вищий антикорупційний суд обрав для Єрмака, якого підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень. Суддя частково задовольнив клопотання САП, яка просила про тримання під вартою і заставу в 180 млн грн.
  • Сторона захисту просила не призначати запобіжний захід або ж обмежитися заставою.
  • Єрмак після рішення суду заявив, що в нього коштів на заставу немає, але він має багато друзів та знайомих, на підтримку яких може розраховувати.
  • Сьогодні за Єрмака почали вносити заставу. Зокрема, 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр".
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies