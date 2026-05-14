Держсекретар США: ЗСУ є найпотужнішими збройними силами в Європі

Україна має найсильнішу армію в Європі і є лідером зі створення нових поколінь дронів.

Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо в коментарі телеканалу Fox News.

«Я завжди багато говорю про зброю нового покоління. Думаю, ми бачимо це наочно в нашому конфлікті з Іраном, який ми мали. Я маю на увазі Midnight Hammer, Epic Fury — два приклади. Те, що зробили ізраїльтяни — ще більше прикладів. Але що цікаво, Україна справді мене вразила. Схоже, вони створюють нове покоління безпілотників кожні чотири-десять днів, і якщо говорити про дрони та роботів — хто б міг подумати чотири з половиною роки тому», - сказав Рубіо і додав, що «Збройні сили України є найсильнішими, найпотужнішими збройними силами в усій Європі».

Держсекретар США зазначив, що необхідність вести війну змусила українців «розробляти нову тактику, нові методи, нове обладнання, нові технології».

«Це створює певний тип ведення війни. Це вражає, без сумніву. Я маю на увазі, якщо подивитися, росіяни втрачають за місяць у п'ять разів більше солдатів, ніж українці. А Україна — менша країна і, якщо на те пішло, має меншу армію», - сказав Рубіо.

Він зауважив, що збитки для російської економіки є надзвичайними і що росіяни «втрачають від 15 до 20 тисяч солдатів на місяць загиблими — не пораненими, а саме загиблими».

Рубіо запевнив, що американська сторона «готова сприяти дипломатичному завершенню війни».

«На жаль, за останні кілька місяців ми втратили певний імпульс з низки причин. Українці почуваються дедалі впевненіше щодо своїх позицій на полі бою. Вони пережили зиму. Росіяни почуваються трохи оптимістично, тому що ціна на нафту зросла. Але, сподіваємось, чи то заява Володимира Путіна, чи щось інше, сподіваємось, ми скоро дійдемо до моменту, коли обидві сторони знову вступлять у діалог, і ми готові відіграти роль посередника, щоб довести це до кінця», - підсумував держсекретар.