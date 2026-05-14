Суд арештував Дубінського до 5 червня за новим звинуваченням

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 червня чинному народному депутату, якого вже судять за державну зраду і який, за даними слідства, навіть перебуваючи в СІЗО, продовжував активну антиукраїнську пропаганду.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Відомство не називає прізвище нардепа, проте згідно з обставинами справи, йдеться про Олександра Дубінського.

Нещодавно працівники ДБР повідомили нардепу про нову підозру. Слідство встановило, що перебуваючи під вартою, він налагодив механізм та продовжував активну антидержавну пропаганду навіть із СІЗО. За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, його публікації у Telegram, Facebook та YouTube шкодять державній та інформаційній безпеці України.

"Комунікацію він здійснював під час зустрічей з адвокатами, коли депутат користувався ноутбуками без доступу до Інтернету, які останні приносили нібито для роботи. На них він готував тексти, записував відео та зберігав матеріали, а також залишав інструкції що, де і як публікувати. Після виходу із СІЗО адвокати підключалися до мережі та передавали підготовлений контент людині, яка адмініструвала інформаційні ресурси фігуранта. За оперативними даними, це - цивільна дружина депутата, яка нині перебуває в Барселоні", - зазначили в ДБР.

Попереднє провадження про держзраду народного депутата вже перебуває на розгляді суду.

За нововикритими фактами антиукраїнської діяльності фігуранту інкримінують державну зраду. Тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду державній та інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання аж до довічного ув’язнення.