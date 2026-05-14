​Експосадовицю МСЕК засудили до 5 років позбавлення волі за вимагання грошей за встановлення інвалідності

Під час обшуків у неї вилучили понад 20 тисяч доларів. 

На Хмельниччині до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено колишню голову обласної медико-соціальної експертної комісії одного із центрів медико-соціальної експертизи Донеччини.

Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

Після релокації з Донеччини комісія працювала у Хмельницькому та розглядала питання встановлення груп інвалідності внутрішньо переміщеним особам і жителям тимчасово окупованих територій. 

У серпні 2024 року чоловік звернувся до установи для встановлення інвалідності. Під час спілкування посадовиця зазначила, що встановлення йому ІІІ групи інвалідності коштуватиме 5 тисяч доларів США. Після цього чоловік звернувся до правоохоронців. 

У грудні 2024 року жінку затримали під час одержання грошей у порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків за місцем її проживання правоохоронці вилучили понад 20 тисяч доларів США. 

Жінку визнали винною в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирок суду ще не набрав законної сили та може бути оскаржений.

