​Експосадовицю МСЕК засудили до 5 років позбавлення волі за вимагання грошей за встановлення інвалідності

На Хмельниччині до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено колишню голову обласної медико-соціальної експертної комісії одного із центрів медико-соціальної експертизи Донеччини.

Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

Після релокації з Донеччини комісія працювала у Хмельницькому та розглядала питання встановлення груп інвалідності внутрішньо переміщеним особам і жителям тимчасово окупованих територій.

У серпні 2024 року чоловік звернувся до установи для встановлення інвалідності. Під час спілкування посадовиця зазначила, що встановлення йому ІІІ групи інвалідності коштуватиме 5 тисяч доларів США. Після цього чоловік звернувся до правоохоронців.

У грудні 2024 року жінку затримали під час одержання грошей у порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків за місцем її проживання правоохоронці вилучили понад 20 тисяч доларів США.

Жінку визнали винною в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирок суду ще не набрав законної сили та може бути оскаржений.