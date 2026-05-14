НАБУ і САП заявили про викриття колишнього прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області на проханні надати $80 тисяч неправомірної вигоди.

За даними слідства, із січня по квітень 2026 року підозрюваний, ще будучи прокурором, неодноразово звертався до адвоката з проханням надати йому хабар. За це обіцяв вчинення чи невчинення дій в інтересах підзахисної адвоката — нотаріуса. Йшлося про справу щодо реєстрації прав власності на землю на підставі нібито підроблених документів.

Прокурор, зокрема, обіцяв повідомити нотаріусу про підозру за менш тяжкою статтею, «не помітити» всіх епізодів протиправних дій, а також укласти з нею угоду про визнання винуватості з мінімальним покаранням.

У разі відмови погрожував підозрою за 15 епізодами кримінальних правопорушень та додатковою статтею. Це загрожувало б жінці реальним позбавленням волі із забороною займатися нотаріальною діяльністю.

Спочатку розмір неправомірної вигоди становив $50 тисяч, проте згодом прокурор зажадав $80 тисяч. Кошти мали передаватися частинами через заздалегідь визначений пункт обміну валют.