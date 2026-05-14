ЦПД: Росія переходить до підготовки дипломатів за стандартами держави-ізгоя

Майбутніх російських дипломатів відправили на "практику" до окупованого Луганська.

Фото: Центр протидії дезінформації

Майбутніх російських дипломатів відправили на “практику” до окупованого Луганська, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Московський державний інститут міжнародних відносин організував цю поїздку для своїх студентів під прикриттям “гуманітарної місії” та “патріотичного виховання”.

Офіційна мета “місії” – “знайомство з історією регіону”, проте реальний підтекст значно глибший: Росія переходить до підготовки дипломатичних кадрів за стандартами держави-ізгоя.

“Організація такої поїздки багато говорить і про сам виш. Раніше московський інститут міжнародних відносин вважався престижним навчальним закладом та інтелектуальним центром, а сьогодні він перетворився на інструмент легітимізації анексії”, – зазначили у ЦПД.

Нинішня Росія фактично відмовилася від класичної дипломатії, заснованої на міжнародному праві. Тепер нову генерацію дипломатів привчають до “права сили” та роботи в умовах повної міжнародної ізоляції, а поїздка на окуповані території – це своєрідне “ідеологічне хрещення”.

