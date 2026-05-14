Викрили ділків, які купували кораблі для «тіньового флоту» РФ

Правоохоронці викрили міжнародне злочинне угруповання, яке на замовлення Росії займалося купівлею морських суден для «тіньового флоту» держави-агресора.

Як пише пресслужба СБУ, згідно із розслідуванням, до складу угруповання входили громадяни України та іноземці.Ділки підшукували та купували необхідні судна в європейських країнах, забезпечували їхній юридичний супровід та набирали екіпаж. Після цього кораблі виходили у відкрите море, вимикали навігаційно-локаційне обладнання і рухалися до визначеної точки у нейтральних водах. Там їх таємно передавали росіянам.

Зазвичай Росія використовує такі судна для потреб своєї нафтової галузі у межах так званого «тіньового флоту».Вдалося закдокументувати, як ділки поставили країні-агресорці буксири, які залучаються для супроводу великотоннажних нафтових танкерів під час заходу в порт.

Співробітники Служби безпеки затримали одного з учасників угрупування, який перебував в Україні. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку і смартфони із доказами оборудки.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ продовжує слідчо-оперативні дії щодо інших учасників схеми, включаючи громадян третіх країн. Досудове розслідування триває.