Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаСуспільствоПодії

Викрили ділків, які купували кораблі для «тіньового флоту» РФ

Серед учасників схеми є і українці. Одного затримали. 

Викрили ділків, які купували кораблі для «тіньового флоту» РФ
Затриманий учасник схеми
Фото: СБУ

Правоохоронці викрили міжнародне злочинне угруповання, яке на замовлення Росії займалося купівлею морських суден для «тіньового флоту» держави-агресора.

Як пише пресслужба СБУ, згідно із розслідуванням, до складу угруповання входили громадяни України та іноземці.Ділки підшукували та купували необхідні судна в європейських країнах, забезпечували їхній юридичний супровід та набирали екіпаж. Після цього кораблі виходили у відкрите море, вимикали навігаційно-локаційне обладнання і рухалися до визначеної точки у нейтральних водах. Там їх таємно передавали росіянам.

Зазвичай Росія використовує такі судна для потреб своєї нафтової галузі у межах так званого «тіньового флоту».Вдалося закдокументувати, як ділки поставили країні-агресорці буксири, які залучаються для супроводу великотоннажних нафтових танкерів під час заходу в порт.

Співробітники Служби безпеки затримали одного з учасників угрупування, який перебував в Україні. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку і смартфони із доказами оборудки.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ продовжує слідчо-оперативні дії щодо інших учасників схеми, включаючи громадян третіх країн. Досудове розслідування триває.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies