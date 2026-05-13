Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоПодії

«Альфа» СБУ оголосила набір ІТ-спеціалістів до спецпідрозділу

У підрозділі пропонують службу за контрактом або мобілізацією, сучасне технічне забезпечення, якісну підготовку та підтримку командирів і побратимів із бойовим досвідом.

«Альфа» СБУ оголосила набір ІТ-спеціалістів до спецпідрозділу
Фото: скріншот

Спецпідрозділ «Альфа» Служби безпеки України продовжує набір ІТ-фахівців до своєї команди. 

У підрозділі наголошують, що сучасна війна ведеться не лише на полі бою, а й у цифровому просторі, де технології, аналітика та кібербезпека відіграють ключову роль у проведенні спецоперацій.

У СБУ зазначають, що шукають спеціалістів із цивільним досвідом роботи у сфері ІТ, які готові застосувати свої знання та навички для оборони країни.

Серед основних завдань майбутніх кандидатів:

  • написання програмного забезпечення для аналітики, БпЛА-технологій та внутрішніх систем;
  • підтримка систем управління й автоматизації процесів;
  • робота з великими масивами даних та геоінформаційними системами;
  • забезпечення кіберзахисту та цифрової безпеки підрозділу.

У «Альфі» пропонують службу за контрактом або мобілізацією, сучасне технічне забезпечення, якісну підготовку та підтримку командирів і побратимів із бойовим досвідом.

«Тут немає “офісної роботи заради процесу”. Кожен результат прямо впливає на ефективність всього спецпідрозділу», — наголошують у СБУ.

Охочі можуть заповнити анкету на сайті «Альфа» СБУ, або дізнатися більше про відбір за номером 4444.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies