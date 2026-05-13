«Альфа» СБУ оголосила набір ІТ-спеціалістів до спецпідрозділу

Спецпідрозділ «Альфа» Служби безпеки України продовжує набір ІТ-фахівців до своєї команди.
У підрозділі наголошують, що сучасна війна ведеться не лише на полі бою, а й у цифровому просторі, де технології, аналітика та кібербезпека відіграють ключову роль у проведенні спецоперацій.
У СБУ зазначають, що шукають спеціалістів із цивільним досвідом роботи у сфері ІТ, які готові застосувати свої знання та навички для оборони країни.
Серед основних завдань майбутніх кандидатів:
- написання програмного забезпечення для аналітики, БпЛА-технологій та внутрішніх систем;
- підтримка систем управління й автоматизації процесів;
- робота з великими масивами даних та геоінформаційними системами;
- забезпечення кіберзахисту та цифрової безпеки підрозділу.
У «Альфі» пропонують службу за контрактом або мобілізацією, сучасне технічне забезпечення, якісну підготовку та підтримку командирів і побратимів із бойовим досвідом.
«Тут немає “офісної роботи заради процесу”. Кожен результат прямо впливає на ефективність всього спецпідрозділу», — наголошують у СБУ.
Охочі можуть заповнити анкету на сайті «Альфа» СБУ, або дізнатися більше про відбір за номером 4444.