«Альфа» СБУ оголосила набір ІТ-спеціалістів до спецпідрозділу

Спецпідрозділ «Альфа» Служби безпеки України продовжує набір ІТ-фахівців до своєї команди.

У підрозділі наголошують, що сучасна війна ведеться не лише на полі бою, а й у цифровому просторі, де технології, аналітика та кібербезпека відіграють ключову роль у проведенні спецоперацій.

У СБУ зазначають, що шукають спеціалістів із цивільним досвідом роботи у сфері ІТ, які готові застосувати свої знання та навички для оборони країни.

Серед основних завдань майбутніх кандидатів:

написання програмного забезпечення для аналітики, БпЛА-технологій та внутрішніх систем;

підтримка систем управління й автоматизації процесів;

робота з великими масивами даних та геоінформаційними системами;

забезпечення кіберзахисту та цифрової безпеки підрозділу.

У «Альфі» пропонують службу за контрактом або мобілізацією, сучасне технічне забезпечення, якісну підготовку та підтримку командирів і побратимів із бойовим досвідом.

«Тут немає “офісної роботи заради процесу”. Кожен результат прямо впливає на ефективність всього спецпідрозділу», — наголошують у СБУ.

Охочі можуть заповнити анкету на сайті «Альфа» СБУ, або дізнатися більше про відбір за номером 4444.