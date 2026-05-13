На Волині через атаку РФ є влучання і відомо про поранених

13 травня під масовану атаку російьких «шахедів» потрапила і Волинська область.
За інформацією керівника ОВА Романа Романюка, в обласному центрі є влучання в декілька нежитлових приміщень.
Також були «прильоти в Ковелі». Там унаслідок влучання біля одного з обʼєктів критичної інфраструктури постраждав автотранспорт і житловий будинок поруч.
«За медичною допомогою до медзакладів звернулося 5 людей: одна у Луцьку та чотири у Ковелі», - уточнив керівник ОВА.
Романюк додав, що станом на 17.00 у повітряному просторі області зафіксували 38 «шахедів».
- 13 травня росія запустила велику кількість «шахедів» по Україні.
- Радник глави Міноборони Сергій Безкрестнов заявив, що перша хвиля атаки вже відбулася, однак ворог може продовжити інтенсивні удари щонайменше до наступного дня, зокрема пусками ракет уночі. Також росіяни хочуть виснажити українську ППО.
- Через обстріли є жертви на Рівненщині.
- На Житомирщині постраждала інфраструктура, є і поранені люди.
- В Івано-Франківську зафіксували влучання у будинок.
- Влада Закарпаття заявила про наймасованішу атаку на регіон від початку вторгнення.
- Під обстріл потрапила критична інфраструктура Львівщини.