На Волині через атаку РФ є влучання і відомо про поранених

У Ковелі «шахед» влучив біля одного з обʼєктів критичної інфраструктури.

13 травня під масовану атаку російьких «шахедів» потрапила і Волинська область.

За інформацією керівника ОВА Романа Романюка, в обласному центрі є влучання в декілька нежитлових приміщень.

Також були «прильоти в Ковелі». Там унаслідок влучання біля одного з обʼєктів критичної інфраструктури постраждав автотранспорт і житловий будинок поруч.

«За медичною допомогою до медзакладів звернулося 5 людей: одна у Луцьку та чотири у Ковелі», - уточнив керівник ОВА.

Романюк додав, що станом на 17.00 у повітряному просторі області зафіксували 38 «шахедів».