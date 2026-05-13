Російські війська атакували автобус у Білозерці на Херсонщині: є жертви

Армія РФ атакувала цивільний автобус у селищі Білозерка Херсонської області, внаслідок атаки постраждала жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 13:00 російські загарбники атакували з дрона автобус у Білозерці. Наразі відомо про одну постраждалу", – йдеться у повідомленні.

До лікарні доправили 61-річну жінку. У неї діагностовано вибухову травму, уламкові поранення та перелом кістки ноги. Потерпілу шпиталізували, їй надається необхідна медична допомога.

Також, за інформацією очільника ОВА, загинула ще одна жінка. Її особу наразі встановлюють.

У Херсонській МВА повідомили про посилення російських атак на Херсон. Місто перебуває під комбінованими обстрілами з використанням артилерії та безпілотників.

Через високу активність ворожих дронів у місті тимчасово обмежували рух громадського транспорту на одній із вулиць Центрального району.

За даними МВА, внаслідок артилерійських ударів пошкоджено житлові будинки, зокрема один багатоповерховий, де вибито близько 20 вікон. Також повідомляється про поранення 66-річної жінки, яка перебувала у квартирі під час удару.

До лікарні доставили 83-річну мешканку Херсона, яка постраждала внаслідок атаки дрона у Дніпровському районі. У неї діагностовано мінно-вибухову травму та уламкове поранення плеча.

Ще одного постраждалого госпіталізували після чергової дронової атаки в центрі міста. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

В адміністрації також повідомили, що під обстрілами опинилася Зеленівка, де пошкоджено щонайменше один приватний будинок. Інформація про додаткових постраждалих уточнюється.