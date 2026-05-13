Суд засудив двох учасників наркоугруповання з Черкащини до 8 років ув’язнення за виробництво та збут психотропів

Чоловіки організували виготовлення та продаж alpha-PVP у різних регіонах України.

Суд засудив двох учасників наркоугруповання з Черкащини до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна за виробництво та збут психотропів, повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, чоловіки організували виготовлення та продаж alpha-PVP у різних регіонах України. Один із них закуповував прекурсори та хімічні речовини через інтернет і оплачував їх криптовалютою. Раніше його вже судили за наркозлочини. Інший відповідав за роботу нарколабораторій, виготовлення психотропів, перевезення та передачу товару для збуту.

Психотропи продавали гуртовими партіями через логістичні компанії та мережу «закладок».

Угруповання викрили під час спецоперації «Реквієм» у травні 2025 року. Тоді правоохоронці вилучили понад 10 тисяч літрів прекурсорів і хімічних речовин. За оцінками слідства, із них можна було виготовити понад 8 мільйонів доз психотропів.

Обидва обвинувачені визнали провину.

