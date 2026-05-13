У Харківські області викрили завідувача одного із секторів Держгеокадастру, який вимагав та отримав 300 тис. гривень хабаря від керівника місцевого фермерського господарства.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовець фактично організував схему штучного тиску на аграрія, аби змусити його платити. Оскільки позапланові перевірки нині під мораторієм, він переконав фермера самостійно написати заяву з проханням провести таку перевірку. Натомість обіцяв, що після цього господарство кілька років працюватиме спокійно без додаткових проблем і перевірок.

Також чиновник гарантував "безпроблемне" проходження перевірки та відсутність перешкод під час обробітку землі й посівної кампанії. У разі відмови натякав на можливі проблеми з документацією, бюрократичне затягування процедур та постійний контроль з боку держорганів.

Передача грошей відбувалася у два етапи. Спочатку фермер передав 100 тис. гривень. Після цього посадовець продемонстрував результати перевірки, у яких не було зафіксовано суттєвих порушень, та домовився про передачу решти суми.

"У день отримання другої частини хабаря чиновник попросив привезти кошти до нього додому. Як з’ясувалося, у цей момент він замість робочого кабінету вдома вживав алкогольні напої. Ледь тримаючись на ногах, посадовець забрав гроші у фермера, після чого і відбулося затримання", - зазначили в ДБР.

Фігуранту повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, а також відсторонено від посади.

Також у межах досудового розслідування перевіряється можлива причетність інших посадовців Держгеокадастру до функціонування корупційної схеми.