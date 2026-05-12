Посадовця Херсонської міськради підозрюють у вимаганнні «відкатів» за обслуговування Старлінків (доповнено)

«Служба безпеки продовжує систематично викорінювати злочинні схеми у держустановах України. За результатами комплексних заходів та за сприяння Херсонської міської військової адміністрації на хабарі затримано директора одного з департаментів Херсонської міської ради», – розповіли у пресслужбі СБУ. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько пізніше прокоментував це.

Розслідування встановило, що чиновник вимагав гроші з підприємця, який займається технічним обслуговуванням станцій системи Старлінк.

За даними СБУ, за хабарі чиновник гарантував бізнесмену укладання договорів на виконання підрядних робіт у структурних підрозділах та комунальних установах міськради, зокрема в дитячих садках. В обмін на підписання документів підприємець мав сплачувати посадовцю 10% «відкату» від загальної суми угоди.

Задокументували, що на таких умовах чиновник уклав з підрядником 5 договорів на обслуговування терміналів Старлінк у двох дитсадках, бібліотеці, виконкомі та управлінні культури міськради. У разі відмови сплачувати щомісячні хабарі посадовець погрожував підприємцю розірванням угод.

Для маскування «схеми» підрядник мав перераховувати гроші на банківські реквізити співмешканки чиновника.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини посадовця і затримали його «на гарячому» під час проведення нового траншу хабарів. Під час обшуків за місцями роботи і проживання затриманого вилучили комп’ютерну техніку і смартфони із доказами оборудки.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).Чоловікові загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Доповнення. Пізніше начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько написав, що Херсонська міська військова адміністрація повністю сприятиме роботі правоохоронних органів у встановленні всіх обставин справи та зацікавлена у максимальній прозорості.

Наразі затриманого відсторонили від посади на час слідства.