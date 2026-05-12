Кожна страва у ресторані може стати реальним внеском у підтримку захисників України. Як щодо того, щоб використати можливість спробувати щось самому і зробити важливий внесок у перемогу?

Гастрономія, що працює на перемогу

Уявіть: ви замовляєте каву, піцу чи десерт — і автоматично долучаєтеся до підтримки воїнів.

Саме за таким принципом діє благодійна гастро-ініціатива «Якщо зʼїм, то задоначу» — спільний проєкт ГО «Азов Простір» (1-й корпус НГУ «Азов») та ГО «Поруч Азов», простору кухарів України.

Заклади-партнери позначають у меню певні страви чи напої спеціальною міткою. Частина вартості кожної такої позиції йде на першочергові потреби 1-го корпусу НГУ «Азов»: на першочергові потреби 1-го корпусу НГУ «Азов». На момент запуску активної фази проєкт уже зібрав понад 500 000 гривень і ця сума щомісяця зростає.

А що отримує гість?

Найпростіший спосіб допомогти, не змінюючи звичних звичок. Вечеря з друзями, бізнес-ланч чи вранішня кава перетворюються на конкретну підтримку війська без додаткових зусиль і складних переказів.

Які заклади вже долучилися

Учасники ініціативи — це справжня мапа сучасної української гастрономії. У карпатській «Кухні Гір» можна замовити автентичні гуцульські страви, банош, форель чи дичину, приготовані за традиційними рецептами. Івано-франківське «Dali Bude» пропонує оптимістичне переосмислення борщу, вареників і дерунів, українську класику в новому прочитанні.

«Кухня Гір» — ресторан гірської кухні в Буковелі;

Foodiespace — всеукраїнська мережа кафе у лікарнях;

«Dali Bude» — ресторан оптимістичної української кухні в Івано-Франківську;

Motsarella і Testo — піцерія та пекарня у Запоріжжі та Вільнянську;

«Ресторація Шпігеля» та «Південна Брама» — заклади подільської кухні у Хмельницькому;

Prynada, HayLoft 2.0, Bakehouse, Fiji Lounge Bar, Food inside — київські локації;

Ресторація «Вулик» у Володимирі та Intermezzo у Дніпрі.

Перелік постійно зростає і нові партнери підключаються щомісяця.

Як приєднатися закладу

Команда ГО «Поруч Азов» пропонує кілька форматів участі: окрема позиція в меню з фіксованим донатом, відсоток від доходу, благодійна вечеря або pop-up подія. Розмір внеску заклад визначає самостійно і це може бути як частка з кожного замовлення, так і фіксована сума.

Чому це більше, ніж просто благодійність?

Ініціатива одночасно підтримує військо, популяризує українську гастрономію та формує спільноту відповідального бізнесу. Для рестораторів це нагода виразити громадянську позицію, для гостей — спосіб робити добро щодня.