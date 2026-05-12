Ворог за добу здійснив майже 30 обстрілів Сумщини

Протягом доби, з ранку 11 травня до ранку 12 травня 2026 року, російські війська здійснили майже 30 обстрілів по 13 населених пунктах в 7 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
До лікарні звернулася 58-річна жінка, яка постраждала 7 травня внаслідок атаки БпЛА по Сумській громаді.
Найбільше обстрілів зафіксовано Сумському, Охтирському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Садівська
- Юнаківська
- Ворожбянська
- Краснопільська
- Кириківська
- Тростянецька
- Великописарівська.
Ворог застосовував FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Тростянецькій громаді пошкоджено автомобіль, об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Кириківській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
- у Краснопільській громаді пошкоджено житловий будинок;
- у Садівській громаді пошкоджено вантажний автомобіль;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватні домоволодіння, а також внаслідок обстрілів, здійснених раніше, пошкоджено адмінбудівлю;
- у Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів, що були здійснені раніше, пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
- в Есманьській громаді внаслідок обстрілів, що були здійснені раніше, зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;
- у Хутір-Михайлівській громаді, внаслідок обстрілів, що були здійснені раніше, пошкоджено господарчу споруду;
- у Шосткинській громаді внаслідок обстрілів, що були здійснені раніше, пошкоджено житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Ямпільській громаді внаслідок обстрілів, що були здійснені раніше, зруйновано нежитлові приміщення.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 69 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 9 годин 51 хвилину.