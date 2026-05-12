«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог за добу здійснив майже 30 обстрілів Сумщини

Є руйнування та пошкодження приватних будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

Фото: unn.ua

Протягом доби, з ранку 11 травня до ранку 12 травня 2026 року, російські війська здійснили майже 30 обстрілів по 13 населених пунктах в 7 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

До лікарні звернулася 58-річна жінка, яка постраждала 7 травня внаслідок атаки БпЛА по Сумській громаді.

Найбільше обстрілів зафіксовано Сумському, Охтирському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Садівська
  • Юнаківська
  • Ворожбянська
  • Краснопільська
  • Кириківська
  • Тростянецька
  • Великописарівська.

Ворог застосовував FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Тростянецькій громаді пошкоджено автомобіль, об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Кириківській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено житловий будинок;
  • у Садівській громаді пошкоджено вантажний автомобіль;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено приватні домоволодіння, а також внаслідок обстрілів, здійснених раніше, пошкоджено адмінбудівлю;
  • у Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів, що були здійснені раніше, пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • в Есманьській громаді внаслідок обстрілів, що були здійснені раніше, зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;
  • у Хутір-Михайлівській громаді, внаслідок обстрілів, що були здійснені раніше, пошкоджено господарчу споруду;
  • у Шосткинській громаді внаслідок обстрілів, що були здійснені раніше, пошкоджено житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Ямпільській громаді внаслідок обстрілів, що були здійснені раніше, зруйновано нежитлові приміщення.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 69 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 9 годин 51 хвилину.

