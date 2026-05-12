«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: "РФ сама обрала закінчити режим тиші і вночі випустила понад 200 дронів"

Зафіксували понад 80 авіабомб та 30 авіаударів. 

Наслідки російської атаки у ніч на 12 травня
Фото: ДСНС

У ніч на 12 травня російська армія запустила по Україні понад 200 безпілотників. Також атакувала авіабомбами. 

Про це у телеграмі написав президент України Володимир Зеленський. 

«Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. За цю ніч випустили по Україні більше 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби на фронті – понад 80, зафіксовано більше 30 авіаційних ударів», – розповів він.

Безпілотники збивали на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, в Києві та області. Є пошкодження об’єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садочка. Росія вдарила по цивільному локомотиву.

«Відомо, що є поранені через ці удари. На жаль, є і загиблі. Мої співчуття рідним і близьким», – написав президент.

Він нагадав, що Україна попереджала про те, що буде діяти дзеркально на всі російські кроки. 

«Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню. Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати й посилюватися. Важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишалися осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру», – наголосив глава держави. 

  • Україна та Росія, за посередництва США, встановили режим тиші 9, 10 та 11 травня.
  • Перед 9 травня Росія односторонньо заявила про режим припинення вогню з 8 по 10 число, аби провести парад на Червоній площі. Україна натомість висунула іншу пропозицію – не прив'язувати перемир'я до дат, а встановити його заради збереження життів з 6 травня. Росія цю пропозицію проігнорувала.
  • 7 і 8 травня у відповідь на російські обстріли Сили оборони провели низку успішних далекобійних ударів. Зокрема, двічі атакували нафтові об'єкти в Пермі. Також атакували будівлю управління цивільною авіацією в Ростові, об'єкти в Ярославлі, Чечні. 
