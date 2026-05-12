Зеленський: "РФ сама обрала закінчити режим тиші і вночі випустила понад 200 дронів"

У ніч на 12 травня російська армія запустила по Україні понад 200 безпілотників. Також атакувала авіабомбами.

Про це у телеграмі написав президент України Володимир Зеленський.

«Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. За цю ніч випустили по Україні більше 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби на фронті – понад 80, зафіксовано більше 30 авіаційних ударів», – розповів він.

Безпілотники збивали на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, в Києві та області. Є пошкодження об’єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садочка. Росія вдарила по цивільному локомотиву.

«Відомо, що є поранені через ці удари. На жаль, є і загиблі. Мої співчуття рідним і близьким», – написав президент.

Він нагадав, що Україна попереджала про те, що буде діяти дзеркально на всі російські кроки.

«Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню. Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати й посилюватися. Важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишалися осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру», – наголосив глава держави.