Одна людина загинула і четверо поранені в Дніпропетровській області

Внаслідок російських атак проти Дніпропетровської області одна людина загинула, четверо дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.

33-річного чоловіка, пораненого через російську атаку на Дніпро, госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджена транспортна інфраструктура.

“На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. На Синельниківщині – Дубовиківська, Миколаївська та Роздорська громади. Пошкоджені приватні будинки, господарська споруда та авто. Загинув чоловік, поранень дістала жінка”, – сказав він.

У Павлограді пошкоджена дев’ятиповерхівка і авто. Поранені 36-річний і 44-річний чоловіки. Перший – госпіталізований в середньому стані, другий буде лікуватися амбулаторно.

У Самарівському районі під ударом були місто Самар та Піщанська громада. Виникла пожежа. Понівечена інфраструктура.

У Самарівському районі спалахнула масштабна пожежа, повідомили в ДСНС.