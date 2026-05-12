У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Україну безпілотниками, у Києві пошкоджено будинок (оновлено)

Уламки ворожого БпЛА впали на будинок.

Росіяни атакували Україну безпілотниками, у Києві пошкоджено будинок (оновлено)
Пошкоджено будинок в Києві
Фото: Поліція в Telegram

Після опівночі росіяни відновили обстріли України, скориставшись завершенням триденного періоду "режиму тиші".

Повітряні Сили повідомили про велику кількість груп ударних безпілотників з північного та південного напряму на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині і Дніпропетровщині.

О 3:24 повітряна тривога була оголошена у Києві. За інформацією очільника столичної міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, уламки БПЛА впали на дах 20-поверховного будинку в Оболонському районі.

Пошкоджений будинок у Києві
Фото: Поліція в Telegram
Пошкоджений будинок у Києві

"В будинку пошкоджений дах технічного поверху. Інших руйнувань немає. За допомогою до медиків наразі ніхто не звертався. Робота сил протиповітряної оборони триває, нові безпілотники тримають курс на Чернігів, Кропивницький, Кременчук та інші міста", – повідомив мер міста Віталій Кличко о 5:30.

Станом на 7:20 повітряна тривога в столиці закінчилася. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies