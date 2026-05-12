Після опівночі росіяни відновили обстріли України, скориставшись завершенням триденного періоду "режиму тиші".

Повітряні Сили повідомили про велику кількість груп ударних безпілотників з північного та південного напряму на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині і Дніпропетровщині.

О 3:24 повітряна тривога була оголошена у Києві. За інформацією очільника столичної міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, уламки БПЛА впали на дах 20-поверховного будинку в Оболонському районі.

Фото: Поліція в Telegram Пошкоджений будинок у Києві

"В будинку пошкоджений дах технічного поверху. Інших руйнувань немає. За допомогою до медиків наразі ніхто не звертався. Робота сил протиповітряної оборони триває, нові безпілотники тримають курс на Чернігів, Кропивницький, Кременчук та інші міста", – повідомив мер міста Віталій Кличко о 5:30.

Станом на 7:20 повітряна тривога в столиці закінчилася.