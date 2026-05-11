Росіяни атакували Харків дронами: є постраждалі

Пошкоджені багатоповерхівки та приватний будинок в трьох районах міста.

Фото: Ігор Терехов в Telegram

Ввечері, 11 травня, росіяни атакували Харків безпілотниками.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Внаслідок влучання дрона у технічний поверх 9-ти поверхівки в Індустріальному районі постраждали двоє людей, пошкоджена ліфтова шахта, вибиті близько тридцяти вікон.  Обстеження будинку триває.

Приліт також стався в Основʼянському районі на подвірʼї приватного будинку - без детонації. 

Бойовий дрон влучив в дах багатоповерхівки у Шевченківському районі, у місці щільної житлової забудови. Пошкоджені близько двадцяти вікон. Одна людина постраждала, в неї гостра реакція на стрес.

